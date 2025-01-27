Зампред правительства Новак назвал рекордным число МСП в России

Количество малых и средних предприятий достигло 6,59 миллиона, сообщила пресс-служба Корпорации МСП. Как подчеркнул курирующий нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» заместитель председателя правительства России Александр Новак, результат стал рекордным с момента начала ведения реестра в 2016 году и во многом обеспечен созданием в 2024 году свыше одного миллиона юрлиц и ИП.