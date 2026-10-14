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Царьград

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«Гринфлайт» выкупил 30 га под вторую очередь в Челябинске за 8 млн

«Гринфлайт» выкупил 30 га под вторую очередь в Челябинске за 8 млн

Застройщик «Гринфлайт» приобрел в собственность три участка общей площадью свыше 30 гектаров в нижней части «Академа» за 8 млн рублей, воспользовавшись приоритетным правом выкупа по договору о комплексном развитии территории от 2011 года.

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