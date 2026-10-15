РИА Новости/Евгений Одиноков Президент России Владимир Путин 15 октября сообщил, что существенного ущерба от недавних попаданий по российским нефтеперерабатывающим заводам нет.
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