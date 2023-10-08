Как Октябрьская война-2 в Израиле отразится на ходе российской СВО на Украине

Будни мужчин. Все что нам интересно

Накануне человечество сделало очередной шаг к полноценной Третьей мировой войне. Вслед за Украиной и Закавказьем запылал Ближний Восток, где началась новая палестино-израильская война, почему-то оказавшаяся неожиданной для ЦАХАЛа и военной разведки АМАН.