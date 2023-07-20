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Агент хавбека «Рида» Мартина подтвердил интерес «Рубина»: «Контактируем с российским клубом»

У 23-летнего немца есть российские корни. «Интерес «Рубина» к Мартину? Да, мы находимся на контакте с российским клубом», — сказал Себастьян Шульце.

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