НСПК усилила защиту нового метода платежей через iPhone

Национальная система платежных карт (НСПК) готовится внедрить новый метод расчетов картами «Мир». Речь идет о QR-коде в приложении смартфона, который продавец на кассе сумеет считать сканером и списать необходимую сумму денег, пишут «Известия».
Национальная система платежных карт (НСПК) готовится внедрить новый метод расчетов картами «Мир». Речь идет о QR-коде в приложении смартфона, который продавец на кассе сумеет считать сканером и списать необходимую сумму денег, пишут «Известия».
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