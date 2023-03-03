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НСПК усилила защиту нового метода платежей через iPhone

НСПК усилила защиту нового метода платежей через iPhone

Национальная система платежных карт (НСПК) готовится внедрить новый метод расчетов картами «Мир». Речь идет о QR-коде в приложении смартфона, который продавец на кассе сумеет считать сканером и списать необходимую сумму денег, пишут «Известия».

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