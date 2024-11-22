Колонна из трёх танков Leopard 2A4 ВСУ, оснащённых блоками динамической защиты «Контакт-1» и складными антидроновыми козырьками.
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Колонна из трёх танков Leopard 2A4 ВСУ, оснащённых блоками динамической защиты «Контакт-1» и складными антидроновыми козырьками.
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