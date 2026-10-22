© DC Studio/Shutterstock/FOTODOMВ конце декабря россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
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