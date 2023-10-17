Власти Армении напомнили Эрдогану о договорённостях: "За свои слова нужно отвечать!"

Ваан Костанян заявил о готовности Еревана открыть армяно-турецкие границы. Теперь ответ за АнкаройЗаместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян объяснил, на какой стадии находится процесс открытия армяно-турецкой сухопутной границы.
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