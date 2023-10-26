Театр абсурда
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Театр абсурда

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Беспорядочные речи лидера свободного мира

Беспорядочные речи лидера свободного мира

Тут Джо «Живчик» Байден по возвращению из Израиля выступил с совершенно потрясающей речью — а так как она транслировалась из Орального кабинета, то ее вполне можно воспринимать за официальную позицию Белого дома.

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