Экспорт металлов из Китая регулируется в соответствии с мировыми стандартами, а не ответными мерами

В прошлом году экспорт металлов из Китая, а именно, экспорт галлия из Китая упал на 66 процентов в годовом исчислении до 8,47 миллиона долларов, а экспорт германия снизился на 8,2 процента до 48,42 миллиона долларов, как показали данные китайской таможни.