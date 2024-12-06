Гороскоп на 6 декабря

6 декабряОвныВаш небесный покровитель Марс завтра начнёт ретроградное движение. В личных проектах и любовных делах наступит долгая пауза – до конца февраля!ТельцыВам может быть трудно добиваться тех результатов, к которым вы привыкли.
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