По народному календарю 28 сентября 2024 года отмечается день Никиты Гусятника, православная церковь вспоминает святого великомученика Никиту Готфского.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По народному календарю 28 сентября 2024 года отмечается день Никиты Гусятника, православная церковь вспоминает святого великомученика Никиту Готфского.