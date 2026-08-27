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ИА Регнум

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Захарова напомнила Зеленскому об указе, который запрещает вести переговоры с РФ

Захарова напомнила Зеленскому об указе, который запрещает вести переговоры с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о «готовности» к переговорам напомнила, что он сам подписал указ, согласно которому переговоры с руководством России запрещены.

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