Захарова напомнила Зеленскому об указе, который запрещает вести переговоры с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о «готовности» к переговорам напомнила, что он сам подписал указ, согласно которому переговоры с руководством России запрещены.
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