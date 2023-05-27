Федеральное агентство новостей №1

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ВСУ выпустили в направлении Донецка 21 снаряд натовского калибра

ВСУ выпустили в направлении Донецка 21 снаряд натовского калибра

Украинские боевики четыре раза обстреляли территорию Донецка в период с 21:00 26 мая до 09:00 27 мая, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.

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