ВСУ выпустили в направлении Донецка 21 снаряд натовского калибра

Украинские боевики четыре раза обстреляли территорию Донецка в период с 21:00 26 мая до 09:00 27 мая, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
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