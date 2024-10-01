Умеров: «Спецтехноэкспорт» забрали у ГУР и напрямую подчинили Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Главного управления разведки страны забрали государственное предприятие «Спецтехноэкспорт», которое занимается экспортно-импортными отношениями на мировом рынке вооружений.
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