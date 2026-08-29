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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аленичев о Моуринью: «Очень приятно, что мой второй папа принял «Реал». Хотелось бы, чтобы он выиграл ЛЧ с клубом и продлил контракт на долгие годы»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев рад тому, что его бывший тренер Жозе Моуринью вернулся в «Реал».

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