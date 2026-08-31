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Крымская газета

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Где 31 августа в Крыму будут отключать воду: адреса

Где 31 августа в Крыму будут отключать воду: адреса

В связи с аварийно-ремонтными работами на сетях 31 августа будет временно ограничено водоснабжение в Феодосии и селе Береговое.

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