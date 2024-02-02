Пленные украинцы рассказали об ужасной ситуации на позициях ВСУ

Пленные военнослужащие украинских вооруженных сил (ВСУ) рассказали о тяжелых условиях на передовой. Они утверждают, что в армии царит анархия – командование не контролирует ситуацию, а кражи стали обыденностью.
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