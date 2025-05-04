Жители дома 21/2 по Ленинградской улице во Всеволожске долго-долго будут вспоминать 3 мая 2025 года. Что-то поистине странное произошло в одной из квартир.
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Жители дома 21/2 по Ленинградской улице во Всеволожске долго-долго будут вспоминать 3 мая 2025 года. Что-то поистине странное произошло в одной из квартир.