МБТ начал погрузку калия на первый контейнеровоз, прибывший из Китая по СМП

Мурманский балкерный терминал (входит в группу компаний «Портовый Альянс») приступил к погрузке калийных удобрений на первый контейнеровоз, прибывший в Мурманск из Китая по Северному морскому пути.
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