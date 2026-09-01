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Вгудок

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МБТ начал погрузку калия на первый контейнеровоз, прибывший из Китая по СМП

Мурманский балкерный терминал (входит в группу компаний «Портовый Альянс») приступил к погрузке калийных удобрений на первый контейнеровоз, прибывший в Мурманск из Китая по Северному морскому пути.

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