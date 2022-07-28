Такая разная Гавана или кубинский колорит - источник вдохновения (часть1)

#Путешествие - это эмоциональное переживание увиденного, а посещение таких пленительных своим романтизмом и яркой самобытностью городов как Гавана дарит, безусловно, еще и творческий подъём Гавана за 5 веков приобрела свой уникальный архитектурный облик и колорит, а старая Гавана в 1982 году была включена ЮНЕСКО в список достояний человечества❗️ Количество удивительных архитектурных сооружений в этой части города просто потрясает (хоть и находятся почти все эти шедевры в удручающем состоянии – тем-то это и интересней…) Здесь смешались барокко и классицизм, авангард и неоклассицизм, — и все это пропитано традиционным кубинским темпераментом и сумасшедшим колоритом! Солнце, жара, эйфория красок, необычные яркие предметы и автомобили - все это способно дать вдохновение любому человеку, а не только дизайнеру.