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Такая разная Гавана или кубинский колорит - источник вдохновения (часть1)

Такая разная Гавана или кубинский колорит - источник вдохновения (часть1)

 #Путешествие  - это эмоциональное переживание увиденного, а посещение таких пленительных своим романтизмом и яркой самобытностью городов как Гавана дарит, безусловно, еще и творческий подъём Гавана за 5 веков приобрела свой уникальный архитектурный облик и колорит, а старая Гавана  в 1982 году была включена ЮНЕСКО в список достояний человечества❗️  Количество удивительных архитектурных сооружений в этой части города просто потрясает (хоть и находятся почти все эти шедевры в удручающем состоянии – тем-то это и интересней…) Здесь смешались барокко и классицизм, авангард и неоклассицизм, — и все это пропитано традиционным кубинским темпераментом и сумасшедшим колоритом!     Солнце, жара, эйфория красок, необычные яркие предметы и автомобили - все это способно дать вдохновение любому человеку, а не только дизайнеру.

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