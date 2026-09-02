Чем заняться в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде 3–9 сентября: неделя со «Снобом»

Пройти иммерсивным шествием по следам Льва Толстого на Елагином острове, услышать, как «Булез-ансамбль» открывает юбилейную музыкальную программу в ГЭС-2, или заглянуть на выставку-одиссею про хлеб — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.