Чем заняться в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде 3–9 сентября: неделя со «Снобом»

Пройти иммерсивным шествием по следам Льва Толстого на Елагином острове, услышать, как «Булез-ансамбль» открывает юбилейную музыкальную программу в ГЭС-2, или заглянуть на выставку-одиссею про хлеб — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.
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