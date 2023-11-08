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5400 мА·ч, 120 Вт, «суперперископный» телеобъектив Zeiss APO, быстрая память LPDDR5T, экран 1,5К 120 Гц. Распаковку Vivo X100 Pro показали за 5 дней до премьеры смартфона

5400 мА·ч, 120 Вт, «суперперископный» телеобъектив Zeiss APO, быстрая память LPDDR5T, экран 1,5К 120 Гц. Распаковку Vivo X100 Pro показали за 5 дней до премьеры смартфона

Официальная премьера флагмана Vivo X100 Pro состоится на следующей неделе, 13 ноября, но в Сети уже появилось видео с распаковкой устройства и демонстрацией его само главной особенности – камеры Zeiss нового поколения.

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