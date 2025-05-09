Фредериксен заявила о недопустимости шпионажа союзных стран друг за другом

Премьер Дании Метте Фредериксен после появления в американских СМИ сообщений о наращивании разведывательной активности США в отношении Гренландии заявила, что союзные государства не должны вести шпионаж друг против друга.
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