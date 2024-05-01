Иртән борчулы уйлар белән уяндым. Намусым борчып уяткандырмы, белмим. Искәндәр исә, берни булмагандай, маңгаемнан үбеп алды да киң итеп елмайды гына.
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Иртән борчулы уйлар белән уяндым. Намусым борчып уяткандырмы, белмим. Искәндәр исә, берни булмагандай, маңгаемнан үбеп алды да киң итеп елмайды гына.