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Иртән борчулы уйлар белән уяндым. Намусым борчып уяткандырмы, белмим

Иртән борчулы уйлар белән уяндым. Намусым борчып уяткандырмы, белмим. Искәндәр исә, берни булмагандай, маңгаемнан үбеп алды да киң итеп елмайды гына.

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