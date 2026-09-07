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С началом нового учебного года «Тверьэнерго» призывает школьников соблюдать правила электробезопасности

С началом нового учебного года «Тверьэнерго» призывает школьников соблюдать правила электробезопасности

Филиал «Россети Центр» – «Тверьэнерго» поздравляет школьников, родителей и педагогов Тверской области с началом нового учебного года и напоминает о важности соблюдения правил электробезопасности.

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