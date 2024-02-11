ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов

ФСБ возбудила уголовное дело о халатности в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которые после начала СВО незаконно вывели из-под российской юрисдикции почти 60 самолетов и вертолетов, узнали «Известия».
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