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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О’Нил Николе Йокичу: «Без обид, но Шэй Гилджес-Александер должен был стать MVP»

«По сочетанию статистики, по первому месту посева, по лучшему итоговому результату Шэй Гилджес-Александер заслуживал награды MVP.

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