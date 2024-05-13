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За рулем

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Для защиты отечественного автопрома утильсбор снова повысят

Для защиты отечественного автопрома утильсбор снова повысят

Правительство РФ готово оперативно рассмотреть предложения комитета Госдумы по повышению утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику, заявил кандидат на пост первого зама Михаила Мишустина в Правительстве РФ Денис Мантуров.

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