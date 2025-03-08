В Карелии существует опасность утраты старинных архитектурных сооружений

Архитектурное наследие Карелии уникально. Здесь можно увидеть древние северные церкви, сочетающие элементы финского и русского стилей, и лабиринты карельских изб с высокими порогами и небольшими закутками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии