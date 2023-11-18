Шарль Леклер на поул-позиции в Лас-Вегасе, Макс Ферстаппен – третий

Шарль Леклер на поул-позиции в Лас-Вегасе, Макс Ферстаппен – третийFerrariГонщик Ferrari Шарль Леклер завоевал пятый поул в сезоне-2023 и 23-й в карьере, выиграв квалификацию Формулы 1 на новой городской трассе в Лас-Вегасе.
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