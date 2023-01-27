Объявлены победители конкурса подводной фотографии Ocean Art

Мать осьминога / ©Kat Zhou / Ocean Art Большой гребенчатый тритон плавает в пруду на юго-востоке Франции / © Yannick Gouguenheim / Ocean Art Mobula Munkiana (вид хрящевых рыб, а попросту — скаты) собираются в большие стаи у побережья Южной Нижней Калифорнии, Мексика, каждую весну в период спаривания / ©Adam Martin / Ocean Art Маленький краб и его отражение в ручье в Пинлине, Тайвань / ©Kuo-Wei Kao / Ocean Art Креветка выглядывает из асцидии (морского помидора) / ©Eunhee Cho / Ocean Art Полосатый хирург (вид морских лучеперых рыб семейства хирурговых) нерестился на мелководье во Французской Полинезии.