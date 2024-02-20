Продюсер Витаса рассказал, почему певец обосновался в Китае

Продюсер СергеЙ Пудовкин сообщил, почему певец Витас не выступает в России. Сергей Пудовкин, запустивший в 2000 году карьеру Витаса и до сих пор занимающийся всеми делами артиста, в очередной раз сообщил «ЗД» о том, что интервью певец не дает.