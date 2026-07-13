Жителей Омска привлекли к ответственности за публикацию кадров атаки БПЛА на НПЗ

Жители Омска, опубликовавшие в соцсетях кадры атаки украинских беспилотников на омский НПЗ, привлечены к административной ответственности, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.
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