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Жителей Омска привлекли к ответственности за публикацию кадров атаки БПЛА на НПЗ

Жителей Омска привлекли к ответственности за публикацию кадров атаки БПЛА на НПЗ

Жители Омска, опубликовавшие в соцсетях кадры атаки украинских беспилотников на омский НПЗ, привлечены к административной ответственности, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

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