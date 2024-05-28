Майские рейсы парома Салехард — Приобье отменены из-за задержки ледохода

Жители Салехарда сталкиваются с проблемой из-за задержки ледохода на реке Обь. Благодаря этому, приобретенные билеты на паром до Приобья стали недействительными, поскольку паромная компания "Победа" была вынуждена отменить все запланированные рейсы на май.
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