Майские рейсы парома Салехард — Приобье отменены из-за задержки ледохода

Жители Салехарда сталкиваются с проблемой из-за задержки ледохода на реке Обь. Благодаря этому, приобретенные билеты на паром до Приобья стали недействительными, поскольку паромная компания "Победа" была вынуждена отменить все запланированные рейсы на май.