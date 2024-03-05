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Вован и Лексус заявили, что премьер Ирландии соврал, что "подыгрывал" пранкерам

Вован и Лексус заявили, что премьер Ирландии соврал, что "подыгрывал" пранкерам

REUTERS/Johanna Geron Разыгранный российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) премьер-министр Ирландии Лео Варадкар слукавил, говоря о том, что его офис улучшил защиту от пранков.

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