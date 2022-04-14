Культурология.рф

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Вокруг света: Кто из выходцев из России и СССР стал миллиардером за рубежом: Создатель Google и ещё 7 известных персон

Вокруг света: Кто из выходцев из России и СССР стал миллиардером за рубежом: Создатель Google и ещё 7 известных персон

Вопреки пословице «Где родился, там и пригодился», многие люди вполне успешно меняют место жительства и прекрасно себя чувствуют совсем не в том месте, где появились на свет.

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