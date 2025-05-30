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Страна «с низкой социальной ответственностью»? Проституция как бренд Украины

Страна «с низкой социальной ответственностью»? Проституция как бренд Украины

Неужто их так воспитали за прошедшие десятилетия, что у многих не осталось стыда и чувства собственного достоинства? Об этом говорит тот факт, что большое число убежавших с Украины в Европу не находят ничего лучшего, чем проституция.

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