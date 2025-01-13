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Царьград

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Психоз в рядах ВСУ. Откровения людей из подвалов потрясли бывалого военкора: "Жуть"

Психоз в рядах ВСУ. Откровения людей из подвалов потрясли бывалого военкора: "Жуть"

Скрывавшиеся в подвалах люди рассказали о психозе в рядах ВСУ. Откровения спасённых жителей Торецка (Дзержинска) потрясли даже бывалого военкора Дмитрия Стешина: "Жуть".

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