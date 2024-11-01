Европейские страны вкладываются в ВПК Украины

В Европе столкнулись с унылой действительностью, признав, что технически тянуть Украину – дело весьма трудное, особенно в ситуации, когда американцы переманили на свою территорию многих флагманов бизнеса и производства из ЕС.
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