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Центробанк РФ продал юани на 3,4 млрд рублей на Московской бирже

Центробанк РФ продал юани на 3,4 млрд рублей на Московской бирже

Центральный Банк РФ провел продажу китайских юаней на Московской бирже, обеспечив объемы в 3,4 миллиарда рублей за два дня подряд с расчетами на 14 и 15 января 2025 года.

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