Раскрыто число слушающих «Руки Вверх!» Алешек

В преддверии выхода нового альбома «Врубай на полную!», который станет первым студийным релизом группы «Руки Вверх!» за 14 лет, «VK Музыка» вместе с соцсетью «ВКонтакте» провели исследование аудитории музыкального коллектива на основе открытых данных пользователей.