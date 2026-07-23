Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Раскрыто число слушающих «Руки Вверх!» Алешек

Раскрыто число слушающих «Руки Вверх!» Алешек

В преддверии выхода нового альбома «Врубай на полную!», который станет первым студийным релизом группы «Руки Вверх!» за 14 лет, «VK Музыка» вместе с соцсетью «ВКонтакте» провели исследование аудитории музыкального коллектива на основе открытых данных пользователей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии