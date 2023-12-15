Лыжники Архангельской области завоевали медали национального Кубка

Третий этап всероссийских соревнований по лыжным гонкам недавно стартовал в Кирово-ЧепецкеВ первый день соревнований в мужском спринте первые места заняли лыжники, представляющие Поморье, сообщили в министерстве спорта региона.
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