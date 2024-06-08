Осторожно: злые комары

Влажная и теплая погода в Карелии способствует массовому размножению кровососущих насекомых Дачники, туристы да и жители сел и городов с приходом лета едва успевают отмахиваться от злых и голодных комаров.
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