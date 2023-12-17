Президент Владимир Путин назвал «полной чушью» утверждения, согласно которым Российская Федерация может напасть на Североатлантический альянс.
Путин назвал «полной чушью» утверждения, что Россия может напасть на НАТО
Комментарии
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sergo galin
этими высказываниями , они готовят своих граждан , к тому что самолёты украинской армии будут базироваться на территории нато . а нашим ПВО придётся сбивать эти самолёты и возможно что-то будет падать на их аэродромы , либо летательные аппараты либо ракеты
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2 час.
Владимир Соловьев
"Путин заявил, что западные государства решили поделить территорию РФ на пять частей и качать из них ресурсы." ПОДЕЛИТЬ РОССИЮ БЕЗ ВОЙНЫ?! ЭТО ТОЛЬКО У ЕЛЬЦИНА ПОЛУЧИЛОСЬ! И ЧТО, ОПЯТЬ?!
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1 час.
НС
Николай Савинов
Байден и такие как он воспитаны на политике уничтожения другого человека и понятия не имеют,что можно жить дружно с другими государствами. И потому они уверены что,Россия обязательно на них нападет.
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13 мин.
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