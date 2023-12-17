Путин назвал «полной чушью» утверждения, что Россия может напасть на НАТО

sergo galin этими высказываниями , они готовят своих граждан , к тому что самолёты украинской армии будут базироваться на территории нато . а нашим ПВО придётся сбивать эти самолёты и возможно что-то будет падать на их аэродромы , либо летательные аппараты либо ракеты

Владимир Соловьев "Путин заявил, что западные государства решили поделить территорию РФ на пять частей и качать из них ресурсы." ПОДЕЛИТЬ РОССИЮ БЕЗ ВОЙНЫ?! ЭТО ТОЛЬКО У ЕЛЬЦИНА ПОЛУЧИЛОСЬ! И ЧТО, ОПЯТЬ?!