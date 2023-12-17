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Путин назвал «полной чушью» утверждения, что Россия может напасть на НАТО

Путин назвал «полной чушью» утверждения, что Россия может напасть на НАТО

Президент Владимир Путин назвал «полной чушью» утверждения, согласно которым Российская Федерация может напасть на Североатлантический альянс.

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Комментарии
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sergo galin
этими высказываниями , они готовят своих граждан , к тому что самолёты украинской армии будут базироваться на территории нато . а нашим ПВО придётся сбивать эти самолёты и возможно что-то будет падать на их аэродромы , либо летательные аппараты либо ракеты
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2 час.
Владимир Соловьев
&quot;Путин заявил, что западные государства решили поделить территорию РФ на пять частей и качать из них ресурсы.&quot; ПОДЕЛИТЬ РОССИЮ БЕЗ ВОЙНЫ?! ЭТО ТОЛЬКО У ЕЛЬЦИНА ПОЛУЧИЛОСЬ! И ЧТО, ОПЯТЬ?!
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1 час.
НС
Николай Савинов
Байден и такие как он воспитаны на политике уничтожения другого человека и понятия не имеют,что можно жить дружно с другими государствами. И потому они уверены что,Россия обязательно на них нападет.
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13 мин.

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