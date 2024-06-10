В Тейкове сотрудники полиции провели "День открытых дверей"

Посмотреть на то, как работают и чем оснащены различные полицейские службы, пришли тейковчане, жители соседних районов и все, кто интересуется правоохранительной тематикой и задумывается о выборе профессии.
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