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Грозит новая Великая Депрессия? Чем может обернуться перегрев рынка ИИ

Грозит новая Великая Депрессия? Чем может обернуться перегрев рынка ИИ

Не меньше главу Белого дома беспокоит сейчас развитие искусственного интеллекта. Дональд Трамп призывает крупнейшие корпорации сделать все, чтобы США смогли победить в новой гонке нейросетей.

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