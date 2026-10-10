Водитель Volvo устроил тройное ДТП на трассе у Екатеринбурга

На 36-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбург» водитель грузовика «Вольво» потерял управление и врезался в стоявшие «МАЗ» и «Газель», после чего «МАЗ» опрокинулся на дорожный каток, а «Газель» вылетела в кювет.