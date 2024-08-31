Иногда понимаешь, что нобелевскую премию дают совершенно не тем людям. Ну а что ещё сказать, когда ты занимаешься любимым делом 8 лет, думаешь, что съел в нём не только пуд соли, собаку, кота и всю остальную живность для постижения мастерства, а тебя рррраз и уделывает простой китайский турист.
Китайский способ за секунду находить центр у любой круглой вещи: нужен всего лишь листок бумаги
Комментарии
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Grandad
Можно и не сгибать. Просто помнить, что прямой угол, вписанный в окружность, проходит через концы диаметра этой окружности. Дав найденных диаметра пересекутся в цен ре окружности. И не надо лист бумаги портить сгибанием!
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13 час.
gamix Анатолий Глазырин
ну да, я такой способ и другие, подобные, помню ещё с ПЯТОГО класса, а это 1968 год, и до настоящего времени пользуюсь этим, я до сих пор помню , например, теорему Пифагора Д и многое другое и активно использую эти знания в повседневности
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9 час.
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