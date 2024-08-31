Китайский способ за секунду находить центр у любой круглой вещи: нужен всего лишь листок бумаги

Можно и не сгибать. Просто помнить, что прямой угол, вписанный в окружность, проходит через концы диаметра этой окружности. Дав найденных диаметра пересекутся в цен ре окружности. И не надо лист бумаги портить сгибанием!

gamix Анатолий Глазырин

ну да, я такой способ и другие, подобные, помню ещё с ПЯТОГО класса, а это 1968 год, и до настоящего времени пользуюсь этим, я до сих пор помню , например, теорему Пифагора Д и многое другое и активно использую эти знания в повседневности