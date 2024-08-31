Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • gamix Анатолий Глазырин
    ну да, я такой способ и другие, подобные, помню ещё с ПЯТОГО класса, а это 1968 год, и до настоящего времени пользуюс...Китайский способ ...
  • Grandad
    Можно и не сгибать. Просто помнить, что прямой угол, вписанный в окружность, проходит через концы диаметра этой окруж...Китайский способ ...
  • Владимир Оленев
    Молодец,рукастаяМне уже мешками с...

Китайский способ за секунду находить центр у любой круглой вещи: нужен всего лишь листок бумаги

Китайский способ за секунду находить центр у любой круглой вещи: нужен всего лишь листок бумаги

Иногда понимаешь, что нобелевскую премию дают совершенно не тем людям. Ну а что ещё сказать, когда ты занимаешься любимым делом 8 лет, думаешь, что съел в нём не только пуд соли, собаку, кота и всю остальную живность для постижения мастерства, а тебя рррраз и уделывает простой китайский турист.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Можно и не сгибать. Просто помнить, что прямой угол, вписанный в окружность, проходит через концы диаметра этой окружности. Дав найденных диаметра пересекутся в цен ре окружности. И не надо лист бумаги портить сгибанием!
Ответить
13 час.
gamix Анатолий Глазырин
ну да, я такой способ и другие, подобные, помню ещё с ПЯТОГО класса, а это 1968 год, и до настоящего времени пользуюсь этим, я до сих пор помню , например, теорему Пифагора Д и многое другое и активно использую эти знания в повседневности
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх